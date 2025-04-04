04,04,25 Купянск - Западное Активные боевые действия в районе Купянска. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВС РФ в окрестностях Западного.
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04,04,25 Купянск - Западное Активные боевые действия в районе Купянска. Атака ВСУ мотострелковым подразделением в направлении позиций ВС РФ в окрестностях Западного.
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