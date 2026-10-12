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Регионы России

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Ривалдо выразил надежду на переход Батрaкова в «Барселону»

Ривалдо выразил надежду на переход Батрaкова в «Барселону»

Бывший игрок футбольного клуба «Барселона» Ривалдо высказался о российском хавбекe Алексее Батракове, выразив надежду на его будущий переход в испанский клуб.

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