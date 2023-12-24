Стратегия ОПЕК+ под угрозой срыва: США наращивают объемы добычи нефти Татьяна АрестоваВ последних разработках энергетического сектора США обозначился резкий взлет добычи нефти, достигнув рекордных показателей, что ставит под угрозу стабильность мирового рынка сырья.
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