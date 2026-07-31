США уже один раз недооценили Иран, но всё равно готовят вторую военную операцию Соединенные Штаты готовят новую операцию против Ирана, план двухн.
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США уже один раз недооценили Иран, но всё равно готовят вторую военную операцию Соединенные Штаты готовят новую операцию против Ирана, план двухн.
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