Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Бесплатные туристические автобусы предоставляются столичным школам В Москве продолжает действовать образовательная программа «Музеи-детям», в рамках которой столичные школьники и студенты бесплатно посещают городские музеи и выставочные залы.
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