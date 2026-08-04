Штаб по развитию креативных индустрий Рязанской области провёл первое заседание

В Рязанской области в сфере креативных индустрий работают более 5 тысяч специалистов, ежегодный прирост предпринимателей в творческих отраслях составляет 4,2%, а среднегодовой темп прироста объёма креативной экономики за последние 5 лет превысил 15%.
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