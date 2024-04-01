Банку курганской тушенки теперь можно найти Crossout Теперь каждый игрок при сб...

Банку курганской тушенки теперь можно найти CrossoutТеперь каждый игрок при сборке своего бронемобиля сможет добавить на крышу деталь в виде банки курганской тушенки или выиграть такую же тушенку в лотерее, чтобы затем обменять ее на валюту внутри игры.