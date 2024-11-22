В Москве завершили обкатку эскалаторов на переходах станции метро «Электрозаводская»

В Москве завершились работы по обкатке эскалаторов на переходах между станциями метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и БКЛ, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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