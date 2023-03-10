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Между Дрэймондом Грином и Диллоном Бруксом произошла небольшая стычка

Между Дрэймондом Грином и Диллоном Бруксом произошла небольшая стычка

В конце первой половины матча «Мемфис» – «Голден Стэйт» (131:110) между Диллоном Бруксом («Гризлис») и Дрэймондом Грином («Уорриорз») произошла небольшая стычка.

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