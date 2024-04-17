В Китае напомнили США про уважение своих интересов

Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь во время телефонной беседы с главой Пентагона (США) заявил - Вашингтон должен считаться с правами и интересами Китая в Южно-Китайском море, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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