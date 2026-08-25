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Во Внуково приземлился военно-транспортный самолет Boeing C-17 ВВС США

Во Внуково приземлился военно-транспортный самолет Boeing C-17 ВВС США

В московском аэропорту Внуково утром 25 августа совершил посадку американский тяжелый военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, который обычно используется для переброски войск, боевой техники и грузов на большие расстояния.

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