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Политолог оценил первые сто дней президентства Трампа: «Давление и угрозы ради быстрых результатов»

Политолог оценил первые сто дней президентства Трампа: «Давление и угрозы ради быстрых результатов»

Первые сто дней президентства Дональда Трампа выдались крайне насыщенными. Чуть ли не каждый день его имя и инициативы звучали не только в информационном поле США, но и многих других стран мира, в том числе России.

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