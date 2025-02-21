Президент США заявил, что Зеленский не нужен на переговорах по Украине: главные новости СВО за 21 февраля

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. В пятницу, 21 февраля, президент США заявил, что присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта, объемы добываемого Украиной газа сократились на 40 % из-за «‎ударов возмездия» российской армии, а спецпосланник главы Штатов Стивен Уиткофф рассказал о длительном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным в Москве.