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Президент США заявил, что Зеленский не нужен на переговорах по Украине: главные новости СВО за 21 февраля

Президент США заявил, что Зеленский не нужен на переговорах по Украине: главные новости СВО за 21 февраля

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. В пятницу, 21 февраля, президент США заявил, что присутствие Владимира Зеленского не так важно на встречах по мирному урегулированию конфликта, объемы добываемого Украиной газа сократились на 40 % из-за «‎ударов возмездия» российской армии, а спецпосланник главы Штатов Стивен Уиткофф рассказал о длительном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным в Москве.

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