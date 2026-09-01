БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Давайте отомстим России»: Чем объяснить тупую упёртость европейских властей по Украине?

«Давайте отомстим России»: Чем объяснить тупую упёртость европейских властей по Украине?

Старый Свет готов пожертвовать всем ради исторического реванша за старые поражения от Москвы Андрей Захарченко Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press Материал комментируют: Тимофей Борисов С представителями Европы никакого диалога на созидательные темы выстроить не получится до тех пор, пока они продолжают поддерживать киевский режим.

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