Старый Свет готов пожертвовать всем ради исторического реванша за старые поражения от Москвы Андрей Захарченко Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press Материал комментируют: Тимофей Борисов С представителями Европы никакого диалога на созидательные темы выстроить не получится до тех пор, пока они продолжают поддерживать киевский режим.
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