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Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что призыв правнучки летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой — о возможном ядерном ударе по Москве нужно проверить с точки зрения 275 статьи Уголовного кодекса РФ.

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