Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что призыв правнучки летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой — о возможном ядерном ударе по Москве нужно проверить с точки зрения 275 статьи Уголовного кодекса РФ.