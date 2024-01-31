Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что призыв правнучки летчика Валерия Чкалова — Дарьи Богдановой — о возможном ядерном ударе по Москве нужно проверить с точки зрения 275 статьи Уголовного кодекса РФ.
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