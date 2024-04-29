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Передвижные дорожные камеры во Владимирской области переехали на новые места

Передвижные дорожные камеры во Владимирской области переехали на новые места

Публикуем список участок трасс, где автомобилистам следует быть особенно внимательными.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области рассказало, на какие участки дорог региона на этой неделе будут стоять передвижные камеры фотовидеофиксации.

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