Передвижные дорожные камеры во Владимирской области переехали на новые места

Публикуем список участок трасс, где автомобилистам следует быть особенно внимательными.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области рассказало, на какие участки дорог региона на этой неделе будут стоять передвижные камеры фотовидеофиксации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии