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«Мы закопали две тысячи трусов». Шнобелевский лауреат рассказал об итогах работы

«Мы закопали две тысячи трусов». Шнобелевский лауреат рассказал об итогах работы

Закапывание в землю и последующее откапывание трусов позволяет следить за качеством и биоразнообразием почвы с помощью добровольцев в разных странах.

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