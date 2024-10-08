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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уэнделл Картер получил травму голеностопа в предсезонном матче с «Пеликанс»

Бигмен «Орландо» получил растяжение связок правого голеностопного сустава в игре с «Новым Орлеаном» (104:106).

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