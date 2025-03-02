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  • Тамара Кукушкина (куликова)
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  • Vova Гарин
    Меньше хохлов-чище воздух!❗️🇺🇦ОПОМНИТЕСЬ
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    А ещё, выход из НАТО значительно снизит поток денег от "союзников", потому как те "союзники" перестанут принудительно...По каким причинам...

Что будет с НАТО после выхода США? 🔺Бывший командующий ВМС США адмирал Джеймс Ставридис высказал предположение, что НАТО в его нынешнем виде может прекратить существование.

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