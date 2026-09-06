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Царьград

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Татьяна Буцкая поддержала детские шлейки как средство безопасности

Татьяна Буцкая поддержала детские шлейки как средство безопасности

На Восточном экономическом форуме Татьяна Буцкая заявила, что критика детских шлеек необоснованна. Эти устройства могут спасти жизни малышей в критических ситуациях, поддерживая безопасность детей, особенно тех, кто только научился ходить.

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