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Член ВГА Рогов сообщил о пострадавшей при обстреле Мелитополя женщине

Член ВГА Рогов сообщил о пострадавшей при обстреле Мелитополя женщине

В Мелитополе минимум один человек получил ранения в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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