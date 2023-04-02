Член ВГА Рогов сообщил о пострадавшей при обстреле Мелитополя женщине

В Мелитополе минимум один человек получил ранения в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В Мелитополе минимум один человек получил ранения в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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