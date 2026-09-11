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Жена Батракова: «Я ему говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно, не все в обществе это примут»

Жена Батракова: «Я ему говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно, не все в обществе это примут»

Бывшая футболистка сборной России Ирина Подшибякина, жена полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказала, что изначально переживала насчет разницы в возрасте с возлюбленным.

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