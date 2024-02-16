Marvel покажет «Громовержцев» на три месяца раньше, а «Фантастическая четверка» на столько же задержитсяЕдва подтвердив, кто же сыграет Фантастическую четверку, Marvel объявила о переносе премьеры фильма Мэтта Шекмена («ВандаВижен») и Джоша Фридмена («Королевство планеты обезьян») на 25 июля 2025 года.