Fix Price завоевывает Казахстан: В чём секрет успеха?

Эксперты признали Fix Price одним из самых быстрорастущих ритейлеров Республики Казахстан.Компания Fix Price вошла в число лидеров ритейла в стране, количество торговых точек выросло до 349, информирует INFOLine.
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