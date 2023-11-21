Путин заявил о продолжении попыток урегулирования конфликта в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе экстренного саммита БРИКС по палестино-израильской проблематике заявил, что Россия инициирует контакты по скорейшему урегулированию конфликта в секторе Газа в ближайшем времени.
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