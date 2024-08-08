Один человек погиб при крушении вертолета на военной авиабазе в США

Global Look Press/dpa/Philipp Schulze Пилот погиб, а его напарник получил травмы в результате падения вертолета AH-64 Apache на военной базе Форт-Новосел в американском штате Алабама, сообщил телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы.
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