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Один человек погиб при крушении вертолета на военной авиабазе в США

Один человек погиб при крушении вертолета на военной авиабазе в США

Global Look Press/dpa/Philipp Schulze Пилот погиб, а его напарник получил травмы в результате падения вертолета AH-64 Apache на военной базе Форт-Новосел в американском штате Алабама, сообщил телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы.

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