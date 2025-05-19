Банковая продолжает отправлять на верную смерть своих боевиков ради медиапобед. Если совсем недавно противник прорывался в Белгородскую область, то теперь командующий Сухопутными силами ВСУ Михаил Драпатый и главком Александр Сырский снова гонят на убой все силы на Курщину.
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