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Артем Истомин: «Почему у группы не было высотного сбора? Поздно подали заявку на размещение в горах»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, почему его группа отказалась от высотного сбора при подготовке к сезону.

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