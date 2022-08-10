"Встали жестко": новое ДТП прямо сейчас в центре Владивостока - видео

Жители Владивостока сообщают о новом ДТП, которое прямо сейчас произошло в центре города. Очевидцы уточняют, что на Океанском проспекте столкнулись легковой автомобиль и большегруз, а другие водители объезжают место аварии по соседней полосе.
Жители Владивостока сообщают о новом ДТП, которое прямо сейчас произошло в центре города. Очевидцы уточняют, что на Океанском проспекте столкнулись легковой автомобиль и большегруз, а другие водители объезжают место аварии по соседней полосе.
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