Правительство отменило единовременные выплаты заключенным за контракт с Минобороны

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.фото: Минобороны РоссииПравительство отменило единовременное вознаграждение россиянам, заключившим контракт с Минобороны для службы в зоне спецоперации во время отбывания срока лишения свободы.
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