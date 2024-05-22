Непобедимость «Байера», серия «Аталанты» и появление Миранчука: главные интриги финала Лиги Европы

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине «Байер» сыграет с «Аталантой» в финале Лиги Европы. В случае успеха подопечные Хаби Алонсо продлят свою рекордную серию без поражений до 52 матчей и сделают ещё один шаг к завоеванию требла.
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