Непобедимость «Байера», серия «Аталанты» и появление Миранчука: главные интриги финала Лиги Европы

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине «Байер» сыграет с «Аталантой» в финале Лиги Европы. В случае успеха подопечные Хаби Алонсо продлят свою рекордную серию без поражений до 52 матчей и сделают ещё один шаг к завоеванию требла.