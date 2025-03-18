Врач назвал симптомы компьютерного зрительного синдрома

Головная боль, сухость в глазах и размытость зрения свидетельствуют о компьютерном синдроме зрения (КСЗ), который, в свою очередь, появляется из-за длительного использования компьютеров, телефонов и других цифровых экранов.
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