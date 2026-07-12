Точка зрения Автор: В. Панченко По нашим инсайдерским данным, кресло под Константином Эрнстом зашаталось так, что, скорее всего, ему уже ни одна скрепляющая жидкость н7е поможет.
Инсайдер:«Путин всерьез задумался о замене Константина Эрнста на посту главы Первого канала»
Комментарии
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Владимир Фердман
А если бы Эрнст стал президентом, то что бы они тогда с зеленским порешали
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4 н.
ВН
Валерий Николаевич
Я даже могу назвать имя этого инсайдЁра. Эти инсайды есть попытка притушить угли народного недовольства и возмущения, о которых рабы, работающие в районе Красной площади прекрасно осведомлены. И эти инсайды будут ещё и ещё, пока наверху не установится какой-нибудь консенсус. А потом окажется, что персонажи из инсайдов либо пересели в другие кресла, либо вообще остались в тех же кабинетах. Так что не теребите себе отдельные органы в радостном ожидании, дорогие граждане
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4 н.
Александр Першин
Даже не мечтайте . У него еще не полная колодка За заслуги перед Отечеством .
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2 н.
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