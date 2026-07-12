Инсайдер:«Путин всерьез задумался о замене Константина Эрнста на посту главы Первого канала»

ВН

Валерий Николаевич

Я даже могу назвать имя этого инсайдЁра. Эти инсайды есть попытка притушить угли народного недовольства и возмущения, о которых рабы, работающие в районе Красной площади прекрасно осведомлены. И эти инсайды будут ещё и ещё, пока наверху не установится какой-нибудь консенсус. А потом окажется, что персонажи из инсайдов либо пересели в другие кресла, либо вообще остались в тех же кабинетах. Так что не теребите себе отдельные органы в радостном ожидании, дорогие граждане