«Еще многое предстоит доказать». Егор Демин – седьмой в рейтинге The Athletic

«Демин начинал как претендент на пик в Топ-5, но в течение последнего месяца у него были проблемы. В декабре он лечился от боли в колене, из-за чего ему пришлось пропустить несколько матчей, и это стоит признать.
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