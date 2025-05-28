За удары по Москве наказали Турцию и Париж. Впервые убиты особые чиновники НАТО. Ад в Сумах, Киеве, Одессе

Противник устроил массовый налёт на регионы России, не получив никакого результата благодаря работе нашего ПВО - даже радость врага от якобы уничтожения инфраструктуры завода "Энергия" быстро сошла на нет после публикации спутниковых снимков, на которых видно несущественное повреждение крыши одной из построек.