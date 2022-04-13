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Экс-главу администрации МО в Ломоносовском районе задержали за кражу земельных участков

Бывшего главу администрации муниципального округа «Лебяженское городское поселение» Ломоносовского района Ленинградской области Александра Магона, а также двоих его пособников задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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