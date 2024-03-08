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«Тампа» выменяла Дюклера у «Сан-Хосе», отдав драфт-пик 3-го раунда и защитника Томпсона. «Лайтнинг» – 8-й клуб Энтони в НХЛ

«Шаркс» получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2024, а также защитника Джека Томпсона.  Контракт 28-летнего Дюклера с кэпхитом 3 миллиона долларов действует до завершения этого сезона.

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