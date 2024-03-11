«Ликвидировать Сталина»: сколько покушений пережил «вождь народов»

Все, что касается первого лица государства, всегда окутано ореолом таинственности. Поэтому мы уверены, что 10-12 покушений на Иосифа Виссарионовича Сталина, о которых говорят историки, скорее всего, далеко не все.
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