Кино: «Чувствую себя гастарбайтером»: Почему отказывался от съёмок в Голливуде Сергей Пускепалис, а ТЭФИ получил посмертно

Больше года назад погиб талантливый актёр и удивительный человек Сергей Пускепалис. Он торопился жить, творить и играть, словно хотел в короткий промежуток времени вместить максимальное количество событий.
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