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Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии

Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии

Владимир Зеленский сказал, что надеется на «высадку на Украине», подобную действиям союзных сил в Нормандии в 1944 году в ходе Второй мировой войны.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А чо не космический десант с НЛО в поддержку &quot;просроченного рижыма&quot;?! Не тот кокс наркопюрер нюхает, не тот... а может дозу уже пора увеличивать, переходить на &quot;забег по двум дорожкам&quot; в обе ноздри. Стрельба с двух рук называется &quot;по Македонски&quot;, интересно, как назовут занюх в две ноздри? Неужели &quot;по Зеленски&quot;?
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16 час.
Betahon
Окончательно сбрендил, каналья....
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16 час.

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