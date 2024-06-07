Зеленский: Украина надеется на высадку союзников, подобную операции в Нормандии

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Леонид Ла Рошель

А чо не космический десант с НЛО в поддержку "просроченного рижыма"?! Не тот кокс наркопюрер нюхает, не тот... а может дозу уже пора увеличивать, переходить на "забег по двум дорожкам" в обе ноздри. Стрельба с двух рук называется "по Македонски", интересно, как назовут занюх в две ноздри? Неужели "по Зеленски"?