В Челнах женщина скончалась после ожогов от взрыва самогонного аппарата

В Набережных Челнах, несмотря на усилия врачей БСМП, 51-летняя женщина скончалась в реанимации, не приходя в сознание, в результате взрыва самогонного аппарата в её квартире, передают «Челнинские известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии