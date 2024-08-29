Срыв сделки по сектору Газа. Какие выводы можно сделать для России 26 августа в Тегеран с официальным визитом прибыл премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани.
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Срыв сделки по сектору Газа. Какие выводы можно сделать для России 26 августа в Тегеран с официальным визитом прибыл премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани.
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