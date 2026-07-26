Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей, и вводит понятия суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)