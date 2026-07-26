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Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте. Документ устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей, и вводит понятия суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта.