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ФедералПресс

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Коровы экс-олигарха Боброва получили нового владельца

Коровы экс-олигарха Боброва получили нового владельца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Сельскохозяйственные фирмы, ранее принадлежавшие опальному бизнесмену Алексею Боброву, проданы за 285,6 млн рублей – за половину начальной цены публичного предложения.

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