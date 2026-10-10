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Царьград

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Польша подняла авиацию из-за активности России в Украине

Польша подняла авиацию из-за активности России в Украине

Польша подняла авиацию по сообщениям о российской активности на Украине. Регулярные вылеты истребителей, согласно NaTemat, обходятся польским налогоплательщикам в значительные суммы.

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