Боевая работа группы тяжёлых снайперов «Ярого» из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, на Курском направлении.
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Боевая работа группы тяжёлых снайперов «Ярого» из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, на Курском направлении.
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