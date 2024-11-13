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Боевая работа группы тяжёлых снайперов «Ярого» из 155-й отдельной гвардейской

Боевая работа группы тяжёлых снайперов «Ярого» из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, на Курском направлении.

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