Бык после укусов собак устроил серию нападений в Индии

В индийском штате Чхаттисгарх бык стал причиной серии нападений на людей. По данным Lenta.ru, всего животное атаковало 16 человек.
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