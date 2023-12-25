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Публицист: обезьяны-трансгендеры, русские кошки — американцы оплачивают собственное уничтожение

Публицист: обезьяны-трансгендеры, русские кошки — американцы оплачивают собственное уничтожение

Финансируя своими налогами правительство, которое никак не может навести порядок в плане расходов и влезает в никому на самом деле не нужные войны далеко за рубежом, граждане США по существу скидываются на уничтожение самих себя, убеждена публицист и экс-помощник министра финансов США Моника Кроули.

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