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ИИ выявил дисфункцию левого желудочка сердца по обычной ЭКГ без УЗИ

ИИ выявил дисфункцию левого желудочка сердца по обычной ЭКГ без УЗИ

Сердечная недостаточность убивает миллионы человек ежегодно. Один из главных её предшественников — дисфункция левого желудочка (ДЛЖ): состояние, при котором главная насосная камера сердца работает неэффективно, нередко до появления каких-либо симптомов.

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