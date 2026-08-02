ИИ выявил дисфункцию левого желудочка сердца по обычной ЭКГ без УЗИ

Сердечная недостаточность убивает миллионы человек ежегодно. Один из главных её предшественников — дисфункция левого желудочка (ДЛЖ): состояние, при котором главная насосная камера сердца работает неэффективно, нередко до появления каких-либо симптомов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии