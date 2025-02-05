Команда Маска вскрыла охраняемое хранилище USAID с секретными документами

Команда миллиардера и предпринимателя Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности госуправления (DOGE), получила доступ к охраняемой комнате Агентства США по международному развитию (USAID), в которой хранилась закрытая от посторонних документация.
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